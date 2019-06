Kas töötaja vaimse tervise eest vastutab tööandja või töötaja?

Töötaja vaimse tervise eest hoolitsemise üle arutlevad Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Maarika Haidak ja tööpsühholoog Taimi Elenurm. Foto: Andras Kralla

Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, tuleb ettevõttel leida meetmed ka vaimse tervise kaitseks. Uuringud näitavad, et töötajate vaimse tervise eest hoolitsemine aitab oluliselt tõsta ettevõtte mainet ning parandada tootlikkust.

Mida saavad tööandja ja töötaja teha, et ennetada vaimse tervise probleemidest põhjustatud langenud töövõimet ning kas ja millist tuge oodatakse selleks riigilt? Kes vastutab töötaja vaimse tervise eest, kas tööandja või töötaja? Nendele küsimustele üritame Arvamusfestivali eeldebatist vastuse saada. Samuti kõneleme sellest, mis on arutelu eesmärk ning miks see teema aktuaalne on.

Arutelu veavad Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Maarika Haidak ja tööpsühholoog Taimi Elenurm.

Kuula saadet siit: