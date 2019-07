Tööjõu probleemi valitsus leevendada ei taha

Tööjõu puudus on suur, kuid sisserändekvooti valitsus suurendada ei taha. Foto: Andras Kralla

Välistööjõu kasutamist valitsus leevendada ei taha ning näha ei ole ka alternatiivseid võimalusi, rääkis Tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron Äripäeva hommikuprogrammis.

Natuke üle poole ettevõtjatest peab valitsuse viimase kolme kuu tegevuse mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele negatiivseks ja vaid kolm protsenti vastanutest positiivseks, selgus tööandjate keskliidu küsitlusest.

See tähendab, et praeguse Jüri Ratase konservatiivse valitsuse reiting ettevõtjate seas on oluliselt madalam kui eelmisel Ratase juhitud kabinetil. Tööandjate muresid lahkas neljapäeva hommikul tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron.

Samas ei keskendunud Hommikuprogramm ainult probleemidele, vaid pakkus välja lahendusi. Sestap rääkis Eesti lennukastri juht Kristo Reinsalu, kuidas Eesti metsandusest juba kaks korda suurem valdkond lennundus veel mitu korda suuremaks ja võimsamaks kasvatatakse.

Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova rääkis kurikuulsa Toomas Trompi tegemistest ehitusturul.