Rally Estonia majanduslikku mõju võib mõõta miljonites

Tänavune Rally Estonia tõi Lõuna-Eestile kasu miljoneid eurosid. Foto: Paul Poderat/Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

Autoralli on tõeline Eesti rahvussport. Suvel toimunud Rally Estonia juht Tarmo Hõbe käis kolmapäeval hommikuprogrammis külas ja rääkis suursündmuse korraldamise kogemustest ning majanduslikust mõjust.

"Eelmisel aastal, kui me ei olnud veel WRC promotsiooniralli, oli majanduslik mõju ennekõike Lõuna-Eesti piirkonnale kokku 4,3 miljonit eurot, mis ralli külastaja, võistlejad ning meeskonnad sinna piirkonda jätsid," rääkis Hõbe.

Sel aastal pole konjunktuuriinstituut veel majandusliku mõju uuringut valmis saanud, kuid võib oodata, et mõju on kõvasti kasvanud. "Pealtvaatajaid oli sel aastal umbes 30 protsenti rohkem, suurusjärgus 50 000 unikaalset pealtvaatajat. Kui uuring valmib oktoobri keskpaigaks, siis ise hindame, et see majanduslik mõju küündis sel aastal vähemalt 6 miljoni euroni. See on ikka väga-väga arvestav mõju Eesti riigile tervikuna ning fokuseerituna Lõuna-Eestile," lisas Hõbe.

Kuula intervjuud pikemalt siit:

Riigikontroll tõdes Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaühendust analüüsides, et parvlaevaühendus läheb palgakulude kasvu tõttu riigile aina rohkem maksma ning ühenduse pidamise perspektiividele tuleb mõelda juba praegu.

Ülevaadet tutvustas kolmapäevases hommikuprogrammis riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite.

Loite sõnul tuleks 2022. aastaks ära otsustada, kas praeguse teenusepakkuja käest riik kasutab oma väljaostuvõimalust ja ostab need laevad endale või jätab need TS Laevadele. "Selleks hetkeks peaks küll nüüd olema selge, mis alternatiiviga on plaan jätkata. Sinna on vähem kui kolm aastat," viidates ka sellele, et kui on plaan ehitada Saaremaa sild, siis tuleks neid plaane kähku arutama hakata.

Loe lisaks

4. september 2019 Riigikontroll: praamid lähevad aina kallimaks

Kuula intervjuud siit:

"Septembris ei joo" on algatus, millele saavad kaasa aidata ka tööandjad. Tervise Arengu Instituudi terviseriskide ennetamise keskuse juhataja Anneli Sammel räägib hommikuprogrammis sellest, kuidas tööandjad saavad oma panuse anda.

Kuula intervjuud siit: