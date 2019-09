Ärge andke elusääste võhivõõrale

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talitluse juht Hannes Kelt Foto: EESTI MEEDIA/SCANPIX

Investeerimispettuste puhul on kurjategija ainus suunitlus saada inimeselt raha kätte ning investeeringut seal taga pole, ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talitluse juht Hannes Kelt Äripäeva hommikuprogrammis.

Keskmine investeerimiskuriteo kannatanu on selle aasta kaheksa kuuga kaotanud 11 000 eurot, kirjutas ERR. „Täna me räägime kannatanutest, kes on andnud sisuliselt täiesti võhivõõrale oma elusäästud, küsimata isegi ühtegi küsimust, saades teada ainult eesnime ja muud mitte midagi.“ Kuigi poe parklas inimesed ausõna peale enda raha võhivõõrale ei ulataks, on siiski seda tehtud kelmuste puhul.