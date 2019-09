Igaühel on kaameraga telefon, aga kõik pole Tarkovskid

Eesti dokumentalist Aljona Suržikova on muu hulgas Käru majamuuseumi asutaja. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Saates "Delovõje ljudi" on külas Aljona Suržikova – eesti dokumentalist, kelle filme näidatakse nii kohalikel kui ka välismaistel filmifestivalidel, samuti ka Eesti ja välismaa telekanalites.

2013. aastal pälvis Suržikova Eesti Kultuurkapitali noore filmitegija preemia. Lisaks on ta Käru majamuuseumi asutaja – seitse aastat tagasi müüs ta oma Lasnamäe korteri ja kolis koos perega Raplamaale, kus taastas vana maja ja tegi seal muuseumi.

Suržikova dokumentaalfilmide tegelased on tema enda sõnul "alandatud ja solvatud". Teiselt poolt, oma teleprojektides räägib ta hoopis edukatest inimestest: näiteks üks tema tehtud saatesari on pühendunud Lasnamäe elanikele, kes on läbi löönud mujal maailmas. Tema uus teleprojekt koosneb kohalike Venemaa taustaga ettevõtjate ja ühiskondlike tegelaste persoonilugudest.

Saates räägime sellest, miks käsitleb režissöör just neid teemasid, kuidas on korraldatud tänapäeval dokumentaalkino turg ning kuidas Suržikova leiab rahastust oma loomingu jaoks.

Saadet juhib Polina Volkova.

Kuulake saadet siit: