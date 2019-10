Averust tasub kasutada neljarajaliste maanteede ehitamiseks

Tõnis Tamme, Sandor Elias ja Keit Kasemets. Foto: Äripäev

Averus on üks võimalus, kuidas infrastruktuuri rajamist finantseerida ning ka Eestis tasub seda võimalust julgemini kasutada, olid ühel meelel Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Sandor Elias.

Kasemets oli seisukohal, et sobiv projekt averuse jaoks on Saaremaa sild. Kõik kolm saatekülalist olid ühel meelel, et averusega tuleks alustada jupiti ehk valida välja olulised lõigud ning need ära teha. Vestlust juhtis Aivar Hundimägi.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.