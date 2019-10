Empoweri kogemus saates „Rakett 69ˮ ja tööohutuse olulisus

Empoweri personalipartner Jelena Laudver ja lääne piirkonna juht Madis Hunt. Foto: Andres Laanem

Seekordses „Minu karjääri” saates oli külas Empoweri personalipartner Jelena Laudver ja lääne piirkonna juht Madis Hunt.

Empower on staažikas ettevõte – tegutsetud on juba 70 aastat, ja nagu Madis ütles, siis ei kao elekter ka tulevikus mitte kuhugi, seega on tulevikuvaade pikk. Rääkisime sellest, et üks hea värbamisviis on käia koolides, ülikoolides ja messidel ennast ettevõttena esitlemas – nii saab otsekontakti noortega. Ka saade „Rakett 69ˮ oli ettevõttele äge kogemus, mis kindlasti suurendab inimeste teadlikkust elektritootmisest. Tegime juttu ka tööandja brändist ning Jelena ja Madis avaldasid hea juhtimise saladuse.

Saadet juhtis Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit: