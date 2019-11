Advokaadibüroo kui keelatud tsoon

Novembri alguses kirjutas Äripäev sellest, et kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistuse saanud hotelli- ja restoraniärimees Hubert Hirv (keskel) pidas vanglas keelatud kirjavahetust ning juhtis sedasi prokuratuuri hinnangul varjatult ühendust edasi. Salajasi kirju vahendas tuntud vandeadvokaat Sven Sillar. Foto: Liis Treimann

Kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistataval Hubert Hirvel aitas trellide tagant kirju välja sokutada tema advokaat, kelle büroo kirjade kättesaamiseks läbi otsiti. See tõstatas küsimuse, kas advokaadibüroo on justkui keelatud tsoon.

Kuna Hirvel oli suhtluspiirang, siis ta poleks tohtinud kirju saata, kuid ometi sai seda teha. „Prokuratuur väidab, et kui tehakse midagi lubamatut, no näiteks hoitakse advokaadibüroos keelatud relvi, kas siis sel juhul peame ka lihtsalt pealt vaatama?“ lausus ajakirjanik Katariina Krjutškova.

Seda, et advokaat Sven Sillar tundis end väga kindlalt, näitab ka see, et ta hoidis kirju büroos alles, märkis uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann.

Saates "Luubi all" oli juttu ka skeemimeister Kristian Kesnerist, Keila kinnisvaralõksust, praamikuningas Vjatšeslav Leedost ja tema ekskamraadide tülist, samuti Nikolai Ossipenko prügiäri varjupoolest.

Stuudios olid uuriva toimetuse ajakirjanikud Marge Väikenurm, Piret Reiljan, Katariina Krjutškova ja Koit Brinkmann.

Kuula saadet siit: