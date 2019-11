Skeemita, kuid teavita

Üks põhjus, miks on hakatud aktiivsemalt maksude optimeerimise vastu võitlema, peitub 2016. aasta Panama paberite skandaalis. Foto: Shutterstock

Järgmisel aastal peaksid jõustuma järjekordsed seadusepügalad, mille eesmärk on vähendada maksude agressiivset optimeerimist.

Mis täpsemalt tulemas on? Mis on lahkumismaks? Kes peavad maksuskeemidest teavitama ja miks? Miks need muudatused vajalikud on? Kas maksuametid hakkavad omavahel võitlema maksude kättesaamise nimel?

Nendele küsimustele otsime vastust koos maksu- ja tolliameti juhtiva maksuaudiitori Martin Lehtise ning maksude osakonna talitusejuhataja Tiina Normakuga. Saadet juhib Priit Pokk.

Saadet toetab maksu- ja tolliamet.