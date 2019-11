Tööstusrobot ostetakse tihti kesise eeltööga

Robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams. Foto: Harro Puusild

Saates "Tööstusuudised eetris" on juttu tööstusrobotitest. Anname nõu, kuidas valida tööstusroboteid, ja küsime, kas tööstusettevõtete ettevalmistav tegevus roboti kasutusele võtmiseks on piisav. Saates on külas robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.