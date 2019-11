Coop Pangaga võib olla raske kiiret tulu teenida

Eile toimus üritus "Kogu tõde Coop Panga IPOst: märkida või mitte?", kus arutleti selle üle, mis põhjustel võiks või ei võiks Coop Panga aktsiaid märkida. Sama teema üle arutlesime saates "Äripäev eetris". Foto: Liis Treimann

Saates "Äripäev eetris" tõdesid ajakirjanikud Pille Ivask, Priit Pokk, Indrek Mäe ja Viivika Rõuk, et Coop Panga aktsiate vastu on tuline huvi.

Äripäeva töötajate seas tehtud küsitlus näitas, et täpselt 39,1 protsenti on otsustanud aktsiaid märkida ja 39,1 protsenti mitte. Saates tulevad arutluse alla mõlema poole põhjendused, kusjuures arutatakse ka selle üle, kas aktsiaid oleks mõtet osta kiire tulu teenimise eesmärgil. Ja lisaks – kas on mõtet osta Coop Panga aktsiat lihtsalt missiooni pärast Eesti majandust edendada?

Veel võeti kokku sel nädalal hoogu kogunud maksudebatt ja arutati, kas mõistlikum on maksustada tarbimist, pahesid või lihtsalt rikkust.

Saates arutati digiriiki tabanud löökide üle ning puudutati konkurentsiolukorda kinoturul, jõudes Margus Linnamäe suure haardeni Eesti majanduses.

Lõpetuseks prognoositi, kuidas laheneb uuel nädalal Mart Järviku ümber puhkenud skandaal.

