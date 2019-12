Värbamisvideot võid teha ka iPhone’iga

Swedbanki personalijuht Ülle Matt, CV-Online Estonia turundusjuht Maris Viires ning Omniva ürituste ja tööandja brändi koordinaator Berit Grossberg. Foto: Personaliuudised.ee

„Töö ja palkˮ keskendub seekord väga olulisele teemale, mis ilmselt praeguses tööjõuturu olukorras ühtki tööandjat külmaks ei jäta – nimelt värbamisturundusele.

Stuudios on kolm eksperti – CV-Online Estonia turundusjuht Maris Viires, Swedbanki personalijuht Ülle Matt ning Omniva ürituste ja tööandja brändi koordinaator Berit Grossberg.

Tööandja bränding on küll uhke sõnapaar, aga mis selle taga tegelikult on? Ja kelle töölaual ta siis ettevõttes lõpuks on – turunduse, kommunikatsiooni, personali? Rääkisime asjatundjatega ka sellest, miks peaks ettevõte oma aega ja raha tööandja brändingusse panema ja mida töötajad väärtuspakkumistes esile tõstavad. Samuti esitasid Grossberg ja Matt Omniva ning Swedbanki häid värbamisturunduse näiteid.

CV-Online Estonia käivitas novembris koostöös Instar EBCga värbamisturunduse edulugusid kaardistava uuringu. Eelmisel aastal toimus esimest korda KICKOFFi üritus, kus tunnustati kolme silmapaistvamat värbamisturunduse tegu ja tutvustati värbamisprojektide praktilisi näiteid. Kuldse ja hõbedase kalakese said eelmisel korral Rimi värbamiskampaania „Vanus ei loe”, Swedbanki värbamiskampaania „Tule, nagu oled” ja Omniva värbamiskampaania „Rõõmuga täidetud töö”.

Kes on aga aastal 2019. aastal oma kihvti töökuulutuse, värbamisvideo või terviklahendusega silma jäänud? Nomineeri ennast või kellegi teise värbamistegu KICKOFF2020 lehel.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit: