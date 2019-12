Ekspert Briti valimistest ja Brexitist: võib tulla üllatusi

Briti peaminister Boris Johnson käis täna valimas. Foto: Zumapress/Scanpix

Enne tänast õhtut pole Suurbritannia valimiste ega Brexitiga veel miski selge, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis välispoliitika vaatleja ja endine diplomaat Taavi Toom.

Suurbritannias toimuvad täna erakorralised parlamendivalimised, mille võtmeküsimuseks on see, kas konservatiivid saavutavad enamuse, mille abil Brexiti lepe läbi suruda. Poliitilist olukorda Ühendkuningriigis kommenteeris Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Eksperti küsitles Birjo Must.

Kuula intervjuud Taavi Toomiga Äripäeva raadio podcastist siit:

Hommikuprogrammis käis külas ka maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun, kes selgitas, miks tahavad maksuamet, politsei ja tööinspektsioon võidelda ehitussektori käibemaksupettuste, ebaseadusliku võõrtööjõu kasutamise ja ümbrikupalga maksmise vastu. Selleks valminud kava paneb igale suuremale ehitusplatsile kohustuse registreerida kõigi platsil käijate nimed ja edastada nende tööplatsil viibimise aeg kesksesse riiklikku andmebaasi.

Kuula intervjuud Oscar Õunaga Äripäeva raadiost siit:

Hommikuprogrammis tuli juttu ka idufirmade käekäigust. Rääkisime Baltikumi suurima idufirmade ärifestivali sTARTUp Day ühe korraldaja Riin Lisett Reiga.

Kuula intervjuud Riin Lisett Reiga Äripäeva raadio keskkonnast siit: