Poliitikaülevaade ja kuum kuulujutt: EKRE kaalub esimehe vahetamist

Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Neeme Korv lahkavad saates „Poliitikute töölaud“ selle aasta olulisimaid poliitikasündmusi. Muuhulgas arutavad nad kuulduse üle, et EKRE kaalub erakonna esimehe vahetust. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

President Kersti Kaljulaid on sel aastal teinud kõik, et teda teiseks ametiajaks enam presidendiks ei valita, ütleb Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi raadiosaates "Poliitikute töölaud" Foto: Andras Kralla

Aivar Hundimägi sõnab saates, et tema arvates on võimalik, et Reformierakond siiski teeb tulevikus EKREga koostööd. Kuula saatest, miks ta nii arvab.