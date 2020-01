Mis vidin kordab lähiajal nutitelefoni triumfi?

Henrik Roonemaa teeb ülevaate valitsevatest tehnoloogiatrendidest ja uutest vidinatest. Foto: Marko Mumm

Tänase saate "Lavajutud" ettekanne on salvestatud konverentsil "Best internet". Geenius.ee toimetaja Henrik Roonemaa annab oma ettekandes ülevaate valitsevatest tehnoloogiatrendidest, uutest vidinatest ja sellest, kuidas need tulevikus hakkavad tarbijakäitumist mõjutama.

Saate lõpuosas vastab Henrik konverentsi moderaatori Hando Sinisalu küsimustele.

Kuulake saadet siit: