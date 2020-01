Napikas, mis muutis täielikult Eesti elu

Eesti lipp Pika Hermanni torni tipus. Foto: Andras Kralla

Mõni aasta tagasi juhtus napilt miski, mille tagajärgi maitseme nii täna kui ka tulevikus.

Sellest ja teistest tähtsamatest kümnendi sündmustest ja mõjutajatest ettevõtluses, börsidel, poliitikas, ühiskonnas ja mujal elus tegid aasta lõpus kokkuvõtte Priit Pokk ja Rivo Sarapik ning sellest seekordses saates "Äripäeva fookuses" juttu tulebki.

Saade jõuab eetrisse kahes osas. Seekordses, esimeses osas, tuleb juttu sellest, millised börsid ning sektorid on viimaste aastate võitjad ja kaotajad, kuidas on muutunud investeerimine ja mis on nende muutuste taga. Juttu tuleb ka mitmest nii-öelda napikast Eesti poliitikas ja majanduses, mida oleme juba unustama hakanud.

Teine osa jõuab eetrisse 9. jaanuaril ja seal tuleb juttu äärmuste esile kerkimise õppetundidest, pangandust tabanud muutustest ning sellest, kuidas süütud maksavad teiste pattude eest.

Kuula saadet siit: