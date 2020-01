Mida tegelikult tahab tänapäevane tarbija?

Jana Kukk räägib, kuidas näevad välja tulevikuteenused, mida tahab moodne tarbija ning mis on teenusdisain? Foto: Polina Volkova

Saate "Delovõje Ljudi" külaline on Jana Kukk. Jana omab doktorikraadi teenusdisainis, ta on TalTechi õppejõud ning agentuuri Rethink kaasasutaja. Saates räägime sellest, kuidas näevad välja tulevikuteenused, mida tahab moodne tarbija, ning mis on teenusdisain – kas uus mõtlemisviis või vanad põhimõtted uues pakendis?

Saadet juhib Polina Volkova.

Kuualke saadet siit: