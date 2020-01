Investeerimiskelmused on pensionireformi suurim oht

SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et inimesed võivad võtta pensionisüsteemist väljudes liiga suuri riske.

Ligi pooled II sambasse kogujatest ei tea, millisesse pensionifondi nende igakuine pensioniinvesteering läheb, ning vaid 7 protsenti oskab nimetada oma pensionifondi aastatootlust, selgus SEB pensioniuuringust.

Samas väitis 68 protsenti vastanutest, et nad on viimase aasta jooksul vaadanud, kui palju on nende teise sambasse raha kogunenud.

Seda, mida need arvud räägivad pensionireformi kontekstis, rääkisime esmaspäevases hommikuprogrammis SEB Varahalduse äriarendusjuhi Peeter Schamardiniga.

Kuula intervjuud siit:

Finantsinspektsioon hoiatas

Investeerimiskelmuste ohu eest hoiatas läinud nädalal ka finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm kirjutas ameti blogipostituses, et petturid ja nende punutud skeemid on muutunud aastatega professionaalsemaks.

Hoiustajate rahaga toidetakse keelatud tehinguid

Äripäev kirjutas läinud aastal mitmest investeerimise või oma raha kasvatamise võimalusest, mis tunduvad mitmel põhjusel kahtlased.

Kiirelt rikkaks tühjade lubadustega

Üks niisugune nähtus on hoiu-laenuühistud. Teine küsimusi tekitav näite, millest Äripäev kirjutas, on Investoriteliit ja selle peamine investeerimisobjekt Meravita. Äripäev paljastas, et investoritele vassitakse: vitamiinitootjal pole reklaamitud laborit ning potentsiaalsetele investoritele esitatakse pooltõdesid. Samuti meenutab Meravita investeerimisskeem püramiidskeemi, kus senimaani ainus võitja on Investoriteliidu asutaja ja Meravita suuromanik Swen Uusjärv.