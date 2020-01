Hiigelarendus tõotab Põhja-Tallinna kinnisvarahindu kergitada

Detsembris selgus, et Patarei merekindluse ostab Nikolai Esimene OÜ, mis on Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest ASi tütarettevõte. Patarei hinnaks kujunes 4,6 miljonit eurot. Foto: Andras Kralla

"Kui vaadata, mis selles piirkonnas järgneva kuue aasta jooksul toimuma hakkab, siis saab see täiesti uue näo. See mõjutab läbi atraktiivsuse nõudlust ja omab mõju väärtusele," rääkis reedeses hommikuprogrammis Patarei merekindluse mõjust Põhja-Tallinna kinnisvarahindadele US Real Estate'i arendusdirektor Martin Kolga.

Ta lisas, et samas on hindadesse sisse arvestatud juba ootuse komponent. "Arvan, et selle konkreetse piirkonna nõudlus on juba paljuski täna nende samade arendusprojektide ootel või need sisaldavad nõudlust."

Projekt tervikuna mõjutab tema sõnul kõiki linlasi ja külalisi, aga kinnisvarahindade mõistes eriti Kalamaja ja Kalaranna piirkonda.

Kolga rääkis intervjuus veel sellest, et pärast arendust peale muuseumi midagi vanglat meenutama ei jää. Samuti kõneles ta sellest, mis on projekti suurimad riskid ning miks keegi teine ei tahtnud merekindlust osta.

Kuula intervjuud siit: