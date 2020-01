Päikesejaama omanikuks saada soovivatel tööstusettevõtetel tuleks kiirustada

Elektrum Eesti äriarendusjuht Marek-Andrus Kauts rääkis "Sisuturundussaates", et kellel soov oma ettevõtte juurde majanduslikult mõistliku tasuvusajaga rajada päikeseelektrijaam, siis praegu on alustamiseks kõige õigem aeg. Foto: Äripäev

"Päris oma päikeseelektrijaama soovivatel ettevõtetel tasub parki kavandama hakata kohe, sest kuni 50 kW jaamale mõistlikku tasuvusaega võimaldavat toetust saavad üksnes enne aasta lõppu elektrit tootvat jaamad," selgitab Elektrum Eesti äriarendusjuht Marek-Andrus Kauts "Sisuturundussaates".

"Tuleb silmas pidada, et 2021. aastast rajatud jaamadele muutub toetuste saamise bürokraatia keerulisemaks, toetused oluliselt madalamaks ja tasuvusajad pikemaks. Toetused lähevad üle vähempakkumiste süsteemile," ütles Kauts.

"Teiste riikide praktika on näidanud, et vähempakkumiste suurema keerukuse ja oluliselt pikema tasuvusaja tõttu kipub jaamade omamine siis suuremate energiafirmade pärusmaaks jääma," lisas ta. "Päikeseenergeetika on puhtamaid elektritootmise viise. Valgusosake jõuab Päikeselt Maale 8 minutiga ja sealt jaam energia võtabki. Kel soov selline jaam oma ettevõtte juurde majanduslikult mõistliku tasuvusajaga rajada, siis praegu on alustamiseks kõige õigem aeg."

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetab Elektrum.

Kuulake saadet siit: