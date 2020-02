Eesti hakkab Euroopast saama vähem raha

Välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor Marika Linntam näeb, et Eesti jõuab arengult lähemale Euroopa keskmisele. Foto: Veiko Tõkman

Eesti peaks praegu käivate Euroopa Liidu eelarve kõneluste kontekstis saama ka edaspidi rohkem raha tagasi, kui maksab sisse, kuid summa väheneb, leiab välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor Marika Linntam.

Linntam ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti liigub Euroopas vähem arenenud piirkonnast üleminekupiirkonnaks, mis tähendab ka Euroopa Liidust saadava raha vähenemist. Ministeeriumi esindaja sõnul on eelkõige oluline, et üleminek oleks sujuv.