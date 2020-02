Riigikontrolöri sõnul riigi raha ei põle

Riigikontrolör Janar Holm selgitas hommikuprogrammis kriitilist auditit pikemalt lahti. Foto: Liis Treimann

Meie audit kindlasti ei andnud sellist hinnangut, et riigi raha põleb, selgitas riigikontrolör Janar Holm eilset riigikontrolli hinnangut.

Tema sõnul rääkisid nad selgelt ja konkreetselt asjadest, mis on investeeringutega seostuvalt problemaatilised. Esiteks ei ole head ja kiiret ülevaadet sellest, kui palju tehtud investeeringud maksma on läinud. "Kuidagi lõpuks need andmed kokku sai," sõnas ta.

Probleem on selles, et suurinvesteeringute kohta tuleb kuu või poolteist vaeva näha, et saada pilt kokku, selgitas Holm. Pettuste riski pärast riigikontrolör siiski ei muretseks, pigem on raiskamise risk.

Seda, miks riigil puudub ülevaade enda investeeringutest ning kui hea investor on avalik sektor, selgitas Holm pikemalt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjueeris Indrek Mäe.

