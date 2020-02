Citybeele ja Boltile tuleb konkurente

Citybee Eesti juhi sõnul on elektritõukerataste turule tulemas uusi tegijaid. Foto: Liis Treimann

Meieni on jõudnud kuuldused, et veel paar tegijat plaanivad tulla turule elektritõukerataste äriga, ütles tänases hommikuprogrammis Citybee Eesti juht Britta-Liisa Ait.

Ait arvas, et kindlasti on selliseid tegijaid juurde tulemas ja igasugune konkurents tervitatav, see on edasiviiv jõud.

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis käis külas Citybee Eesti juht Britta-Liisa Ait, kellega rääkisime, kuhu liiguvad igapäevased liikumisharjumused ning kui kasumlikud on ikkagi rendiärid.

Intervjueeris Priit Pokk.

Kuula intervjuud siit: