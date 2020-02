Aasta iduinvestor: pumba juures pole mitte investor, vaid idufirma

Gerri Kodres rääkis Äripäeva Raadio saates, kuidas ta on leidnud üles potentsiaalikad ja head ettevõtted, keda siis toetada. Tema 30 valitust on ebaõnnestunud vaid 2 firmat. Aastas teeb ta 10 investeeringut, 10-20 korda rohkem tuleb pakkumisi. Foto: Andras Kralla/Äripäev

"Investorina alustades tekkis tunne, et olen tähtis - inimesed saadavad mulle materjale, tahavad kokku saada. Selles valdkonnas investorina tegutsedes pole sina kunagi pumba juures," rääkis oma tööfilosoofiast kogukonna poolt aasta investoriks valitud Gerri Kodres Äripäeva Raadio saates "Juhi jutud".

Tema fondi (United Angles VC - toim) tööfilosoofia ütleb, et kõige tähtsam on asutaja. "Mida nemad tahavad ja mida neil vaja, on olulisemad kui minu soovid," selgitas ta saates. Millest sellised põhimõtted, kuidas kõrge riskitasemega idufirmade valdkonnas töötada, ebaõnnest ja võitudest end mitte jalust lasta lüüa ning miks vaimsest tervisest ettevõtluses järjest rohkem räägitakse, sellest kuula saatest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: