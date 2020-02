Asjatundja: sakslased vaatavad kadedalt Eesti makse

Saksamaa majandusele keskenduv Äripäeva raadiosaade vaatab seekord lähemalt ettevõtlusvorme. Foto: Erik Prozes

"Sakslased vaatavad meid väga kadedalt, kui räägin, millised maksud meil on – et peaaegu kõik maksud on 20 protsenti ja rohkem ei peagi mõtlema," ütleb Saksamaa turuga hästi kursis olev vandeadvokaat Aet Bergmann.

Kui Eestis on igal vähegi arvestatava käibega ettevõttel oma raamatupidaja, siis Saksamaal läheb äriühingutel tarvis ka maksudele spetsialiseerunud juristi ehk maksunõustajat, räägib Bergmann saates "Saksa majandustund".

Seekordne saade keskendub Saksamaa ettevõtlusvormidele. Kuulaja saab muu hulgas teada, kuivõrd erinevad omavahel meite OÜ ja sakslaste GmbH ning kui palju raha viimase asutamiseks tarvis läheb. Aga ka seda, milline roll on Saksamaal ettevõtte usaldusväärsusel ning millega usaldust teenitakse.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: