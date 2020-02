Erinevad keskkonnanõuded sunnivad autovedajaid leidlikkusele

Andrus Laul, OÜ Alonewolf juhatuse liige. Foto: Raul Mee

Tänane saade on salvestatud Autovedajate aastakonverentsil. Pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet. Esimese teeb Andrus Laul, OÜ Alonewolf juhatuse liige. Tema igapäevane töö on seotud väärtusahela justkui nähtamatu, aga ühe kõige nõudlikuma osaga – kaupade kiire ja õigeaegse tarnimisega klientidele. Millised faktorid on aidanud ettevõttel säilitada teenuse väga head kvaliteeti nii pika aja jooksul. Andrus Laul võtab ettekande aluseks tütarettevõtte Stonewolfi.

Teises saatepooles saab sõna Juhan Ressar, Nordecon AS teedeehituse projektijuht. Tema teema on e-veoseletede kasutamine teedeehituses.

Kuulake saadet siit: