Ettevõtetel on digiküpsuse vallas palju arenguruumi

Vladimir Rüntü (vasakul), Kristian Allikmaa ja Kai Pata. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Keskmine Eesti ettevõte ei ole andmete digitaliseerimiselt kuigi heal järjel, nenditakse seekordses Äripäeva raadiosaates "Kasvukursil".

Ettevõtete niinimetatud digiküpsusest rääkimisele pühendatud saates tuuakse muu hulgas välja, et erinevate uuringute põhjal on digitaliseerimisvõimaluste kasutusele võtmine Eestis isegi kehvem kui Euroopa Liidus keskmiselt, olgugi et digiriigina on Eesti maine väga hea.

Digiküpsusest ning selle mõjudest ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele räägivad Tallinna Ülikooli dotsent Kai Pata, andmete visualiseerimise teenust pakkuva osaühingu Datafruit juht Kristian Allikmaa ning nõustamisfirma Grant Thornton Baltic digiteenuste juht Vladimir Rüntü. Vestlust juhib Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: