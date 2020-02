Kolm olulist trendi kinnisvaraturul

Luminori Baltikumi partnersuhete juht ja kinnisvaralaenu ekspert Kristjan Jasinski tõi välja kolmapäevases hommikuprogrammis kolm olulist trendi kinnisvaraturul: näiteks muutuvad üha populaarsemaks väiksemad üüripinnad ning üüriturg võiks elavneda laiemalt. Foto: Äripäev

Möödunud aasta tõi Eesti kinnisvaraturule jätkuva kasvu. Maaameti kinnisvaraturu analüüsi andmetel toimus Eesti kinnisvaraturul möödunud aastal pea 60 000 tehingut, mille kogumaht küündis 4 miljardi euroni.

Kasvava kinnisvarabuumi hirmu tõttu on üha rohkem hakatud spekuleerima, kas ja millal jõuab kätte siinne hinnalagi. Teisalt on inimestel käes vaba raha ning kinnisvarasse investeerimine on Eesti elanike seas jätkuvalt populaarne, mis annab indu juurde ka arendajatele.

See andis ajendi rääkida kolmapäevase hommikuprogrammi jaoks Luminori Balti partnersuhete juhi ja kinnisvaralaenu eksperdi Kristjan Jasinskiga kinnisvaraturu olulisematest trendidest. Kuula intervjuud siit: