Eesti kulutab majanduskasvuks teistest rohkem energiat

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson. Foto: Andras Kralla

Neljapäevase hommikuprogrammi stuudios käis külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson, et kommenteerida komisjoni värskelt ilmunud iga-aastast majandusliku ja sotsiaalse olukorra analüüsi.

Saame teada, kuidas hinnatakse Eesti seisu, kas ja milliseid suuniseid meile antakse.

Höövelson rääkis, et muidu läheb meil üldiselt väga hästi, kuid endiselt on probleem väike tootlikkus ja innovatsioon. Üks indikaator, mille poolest Eesti eristub muu hulgas, on see, et majanduskasvu saavutamine on võrreldes teistega selgelt energiamahukam. Mis täpsemalt, kuuleb siit: