Softbanki nõukogu liige: arvutid ja robotid muudavad täielikult meie elu

Tulevik võib põhineda arvutikiipidel Foto: Erik Prozes

Investeerimisfondi Softbank nõukogu liige ja Tokyo ülikooli tehisintellektiekspert Yutaka Matsuo selgitas intervjuus, milline lähimurre ootab meid ees tehisintellekti valdkonnas lähiaastatel ning kuidas see täielikult meie elu muudab.

Tema sõnul saab tehisintellekti arengu jagada kolme etappi: piltide või kujutiste äratundmine, liikumise paranemine ning keele mõistmine. Praegu oleme me Matsuo sõnul esimeses etapis. Samas leiab ekspert, et 5–10 aasta pärast on leitud lahendused, mis suudavad aru saada juba ka erinevatest keeltest ning siis on tehisintellekt valmis olema abiks ka teadustöös.

Intervjuud Yutaka Matsuoga saad kuulata siit: