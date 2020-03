Püssirohi on küll valmis, kuid kasutada veel ei saa...

Investeerimisklubi eestvedajal Marko Oolol on püssirohi valmis puhuks, kui turud peaksid koroonaviiruse tõttu veel langema. Foto: Raul Mee

Koroonaviirus on küll aktsiaid odavamaks muutnud, kuid mitte veel piisavalt ning seetõttu on juurdeoste teha vara, tõdesid Investeerimisklubi eestvedaja Marko Oolo ja Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

"Mul on püssirohi küll valmis, kuid hinnatasemed pole veel piisavalt soodsad," viitas Oolo Äripäeva raadio hommikuprogrammis sellele, et ootab suuremat langust. "Panin raha pühapäeva õhtul valmis, et esmaspäeval ostma asuda, kuid hinnad ei langenud veel piisavalt atraktiivsele tasemele," nentis ka Lang.