Uus põlvkond kasvatab pereäri 100miljoni firmaks

Estanci juht Mihkel Tammo on ettevõtet tüürinud neli aastat ning selle aja jooksul ettevõtte kiirele kasvule pööranud. Foto: Raul Mee, Eiko Kink

Eesti ühe silmapaistvama perefirma, tööstusettevõtte Estanc käive peaks järgmistel aastatel kerkima 100 miljoni euroni. Ettevõtte juht Mihkel Tammo rääkis Äripäeva Raadio saates "Läbilöök", et selleks tuleb teha asju täiesti teisiti kui seni.

"See peab juhtuma nii, et meil on olemasolev äri ja loome sinna juurde uue äri, see on ainus võimalus," selgitas Tammo saates. "Kolime kätega tehtavatest tegevustest peaga tehtava tööni."