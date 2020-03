Kriisist rikastujad tulevad välja

Meditsiinivahendid Tallinna Sadamas, kus mõõdetakse reisijate kehatemperatuuri. Foto: Liis Treimann

Mait Altmets Põhja-Eesti Regionaalhaiglast selgitas tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas on meditsiinisüsteem eesootavaga valmis toime tulema.

Osade tarvikute kättesaamisega on raskusi ning mitmete hind on mitmekordistunud, selgitas ta. Kes kriisist rikastub, see tuleb välja.