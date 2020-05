Ida-Virumaa vajab suurt plaani

Saates "Delovõje ljudi" võtavad sõna kokku seitse inimest, nende seas riigikogu saadik Katri Raik. Foto: Liis Treimann

See "Delovõje ljudi" saade tuleb ebatavaline – kui tavaliselt räägime Eesti venekeelsetest ettevõtjatest, siis seekord on fookuses Ida-Virumaa ja selle toetamine valitsuse poolt.