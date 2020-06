"Kui see on mäng, siis see on tuleohtlik mäng"

Peaminister Jüri Ratas on lubanud tundmatu ettevõtja Jaana-Helen Juhaste erakonnale annetatud 50 000 euro tagasi kanda, kui selle tagamaad jäävad hämaraks. Annetuse taustal käivad arutelud erakondade rahastamise järelevalve Riigikontrollile üle andmise teemal. Foto: Andras Kralla

Tegime Äripäeva Raadio hommikuprogrammis Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga kokkuvõtte erakondade rahastamise üle puhkenud debatist. Rahastamise fookuses on hetkel Keskerakond, mis sai 50 000 eurot Tartu ettevõtjalt.

Arutamisele tuli ka see, kas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaotamine on tõsine idee või mitte. "Kui see on mäng, siis tuleohtliku materjaliga," hindas Korv.