Hotellijuht: hinnasõda on vältimatu

Ibis Tallin Center hotelli tegevjuht Madis Laid. Foto: Andras Kralla

Euroopa Ibise hotellide Tallinna haru teatas, et tube hakatakse müüma üks euro öö eest. Kas see on koroonakriisijärgne uus reaalsus? Mil määral on tegemist reklaamitrikiga? Neile küsimustele vastas hommikuprogrammis Ibis Tallinna tegevjuht Madis Laid.

Ta selgitas, kuidas konkurents hotelliturul muutub teravamaks, mis tähendab nii võitlust hindadega, aga ka hotellitubade kadumist. Juttu tuli ka lootusest ehk sellest, kes ja kuidas turismiäri sel aastal veab.