Kas miski suudab Donald Trumpi väärata?

USA president Donald Trump. Foto: Patrick Semansky

Helistasime hommikuprogrammis Kanadasse, et küsida Toronto ülikooli professorilt, ajaloolaselt ja politoloogilt Andres Kasekampilt, kui hull on telepildi vahendusel nähtav mäsu USA tänavatel ja ühiskonnas. Kas Põhja-Ameerikas kardetakse koroonaviiruse teist lainet? USA väärtpaberiturg on olnud viimasel ajal isegi üllatavalt positiivne, ent töötute arv riigis kasvab. Joe Bidenist saab ametlikult demokraatide presidendikandidaat.

Juttu tuli ka sellest, mis on ja saab olema kõige selle mõju president Donald Trumpi kampaaniale.