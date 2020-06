"Nii piinlikku asja pole ammu näinud."

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ja peaminister Jüri Ratas. Foto: Liis Treimann

Nii piinlikku rahastamisskandaali kui 50 000eurone annetus Jana-Helen Juhastelt Keskerakonnale polegi ammu näinud, nentisid Äripäeva ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.

„Samal ajal kui avalikkus on andnud märku, et tegu on väga kahtlase annetusega, on Keskerakond õlgu kehitanud ja öelnud, et kõik on usutav ja normaalne,“ ütles ajakirjanik Eliisa Matsalu. „See paneb mind tõsiselt kahtlema meie valitsuserakonna analüüsivõimes. Kui valetate, siis tehke seda vähemalt usutavalt,“ muigas ta.