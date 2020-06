Kriisi mõju: idufirmad muutuvad vähem uljaks

Euroopas ja Ameerikas on kokku 7 miljonit ehitusettevõtet, millest enamik on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes allhankijatena suurettevõtete jaoks ehitustegevusi ellu viivad. Need ettevõtted maadlevad lõputu paberimajanduse, kvaliteedi tagamise ja trahvidega tähtaegade ületamisel. Seda üritabki Remato parandada. Foto: Andres Haabu