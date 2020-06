Müller: loodame majanduse põhja läbida suve alguses

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Liis Treimann

"Meie nägemus on see, et nüüd kui piirangud on olulisel määral maha võetud ning ka mujal on trend sama, siis teisel poolaastal võiks majandus taastuma hakata," rääkis tänases hommikuprogrammis Eesti Panga president Madis Müller.

See tähendab siiski praeguste prognooside kohaselt 10protsendilist majanduslangust.