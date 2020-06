Hando Sutter leidis otsitud kuldvõtmed

Eesti Energia juht Hando Sutter selgitab värskes Äripäeva raadio saates, kuidas ka suurt ettevõtet uuenemas hoida. Foto: Andras Kralla

Eelmisel kevadel ütles Eesti Energia juht Hando Sutter, et innovatsioon ja selle kuldvõtmekeste avastamine ning ettevõttesse toomine on tema järgmise aasta fookus. Need võtmekesed leidi leidis Harvadi praktikust äriprofessori Gary Pisano kogemusest.

Sellest tänases Äripäeva raadio saates "Äripäeva fookuses" juttu teemegi ehk kuidas Eesti Energia muutub ja kuidas organisatsioon muutuste üle rõõmustama panna ning miks innovaatiline ettevõte pole mugav keskkond töötamiseks.