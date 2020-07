Idufirma Planet42 juht müügimeestele: puhake jalga natukene!

Lõuna-Aafrika Vabariigis pikaaegse autorendiga tegeleva finantsidu Planet42 juht Eerik Oja. Foto: Jake Farra

Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis 2017. aastal tegevust alustanud eestlaste asutatud pikaajalise autorendiga tegeleva idufirma Planet42 jaoks oli aprill seni kõige tugevam kuu. Nõudlus on nii meeletu, et müügimeestel palutakse aeg-ajalt hoog maha võtta, sõnas ettevõtte juht Eerik Oja saates "Ükssarvikute kasvulava".

Nõudlus teenuse järele on suur. Keskmiselt saab firma kuus 5000 taotlust. "Lõuna-Aafrikas on pankade tingimused autolaenu väljastamiseks äärmiselt karmid, kuid riigi suurusest ja puudulikust ühistranspordist tulenevalt on isikliku sõiduki omamine hädavajalik," sõnas Planet42 juht Eerik Oja.