Mõni mees juhib koppa 5G abil

Kuigi on juba huvitavaid kasutusjuhte, on 5G tehnoloogiana veel lapsuke, mida kasutatakse valdavalt elementaarseteks tegevusteks, rääkis saates "Tehnoloogiakompass" Telia tehnoloogiajuht Andre Visse. Foto: Reuters/Scanpix

Uute tehnoloogiatega käib tihti kaasas palju haipi ning ootused käivad ajast ees, aga asjade internet on hakanud oma elu elama, rääkisid külalised saates "Tehnoloogiakompass".

Saates tuleb juttu asjade internetist, 5Gst ja targast linnast. Muu hulgas räägitakse, et on küll põnevaid näiteid, kuidas 5Gd saab juba kasutada, nagu kopa juhtimine mugavast kontorist, kuid praegu on tehnoloogia veel väga noor ning väärtust väga palju ei loo. Juttu tuleb ka sellest, kui turvalised on tohutul kiirusel liikuvad drooniparved.

Stuudios on Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja arendusjuht Urmo Lehtsalu. Saatejuht on Priit Pokk.

