Margus Nõlvaku retsept parimaks juhiks saamiseks

Ülemiste kvartal. Mainor Ülemiste. Ülemiste. Foto: Liis Treimann

Seekordses Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas Mainor Ülemiste juht, 2017. aastal parima noore juhi tunnustuse pälvinud Margus Nõlvak, kes enda sõnul tegeleb väljakutsega, mille sarnast Eestis teist ei leidu.

Ta on ka öelnud, et juhiks otseselt saada pole soovinud ning saates tulebki juttu, mis on teda viinud sinna, kus ta on. Lisaks teeme temaga juttu sellest, miks tasub tööd teha südamega ja sama oodata ka oma töötajatelt, kuidas on tööõnn juhile oluline ning milline suur muutus ootab ees juhte ja tipptegijaid.