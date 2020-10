Suur langus: metsasektoris on niru seis

Kevadel kirjutas Äripäev, et möödunud aasta üraskikahjustused kuusemetsades ulatuvad miljonitesse eurodesse, uut puhangut kartes kavandatakse metsades ulatuslikke vastumeetmeid. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases hommikuprogrammis rääkisime Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga värskelt valminud bussifirmade ja metsavarumise konkurentsiraportist. Selgus, et metsavarumise valdkonnas on olukord kehv ja kindlustunne on teinud järsu languse, kuid seda sugugi mitte koroonakriisi pärast.

Ka bussifirmade seas olukord kiita pole: taastumiseks läheb firmade juhtide sõnul kaks aastat. Metsanduses oli eelmisel aastal seis optimistlikum, kuid kooreürask ja viimatine soe talv on löönud sektorit rohkem kui koroonaviirus.