ERIAL andis hoiustajale olulise õppetunni

Teisipäeval peeti kinni kolm hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimest, keda kahtlustatakse investeerimiskelmuses ja omastamises. ERIALi asutajat Ilya Dyagelevit kahtlustatakse ka politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale altkäemaksu andmises. Foto: Andras Kralla

Hoiu-laenuühistu ERIAL võiks viimaste sündmuste taustal olla hoiustajale õppetund, et ära anna oma sääste kellelegi, kelle üle sul ei ole kontrolli, ütles teemat kajastanud Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Härma rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et enne oma raha usaldamist mõne teise inimese kätte tuleks usalduse saamiseks otsida rohkelt taustainfot. "Küsi enne väga palju, miks sa annad enda raha just nende inimeste kätte. Guugelda, uuri, kes on need inimesed," soovitas Härma.