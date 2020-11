Harju Elektri pool aastat ametis olnud juht: tegin õige sammu

Harju Elektri juht Tiit Atso. Foto: Liis Treimann

Saates "Tööstusuudised eetris" on külas nüüdseks pool aastat Harju Elektrit juhtinud Tiit Atso, kellega räägime sellest, kuidas on see keeruline aeg suurettevõtte juhina möödunud ja milliseid nõuanded sai ta kaasa endiselt juhilt Andres Allikmäelt.

Küsime, millised on Tiit Atso enda juhtimispõhimõtted ja kas just praegune keeruline aeg oli õige hetk Harju Elektri etteotsa asumiseks. Räägime ka Harju Elektri tulemustest ja edasistest plaanidest. Saadet juhib Harro Puusild.

