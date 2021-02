Äripäev eetris: riik magas maha sajandi investeeringu

Kas selline pilt võiks tulevikus vastu vaadata ka Eesti vetes? Selle üle arutlesime saates "Äripäev eetris". Foto: Reuters/Scanpix

Kui on üks asi, milleks riik oleks võinud laenu võtta, siis on see meretuuleparkide arendamise hõlbustamiseks ja uuringute kiireks läbivaatamiseks, leidsid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

Sellest, kas linnale peaks kuuluma kommunaalettevõtted ja kas Tallinna Vesi on Mihhail Kõlvarti võidukaart valimiste eel, miks kinnisvara on turult otsa saanud, millist kahju tekitab riigiametite süvenev vaikimine ning mida uut sai avalikkus teada selle aasta skandaalseimast kohtuasjast, rääkisid Äripäeva ajakirjanikud Marge Väikenurm, Rivo Sarapik, Martin Teder ja Kristjan Pruul.