Kui palju maksab köögis olev tehnika?

Köögitehnika lahenduste pakkuja teeb koostööd nii sisearhitekti kui lõppkliendiga. Foto: Erik Prozes

Saatesarja hooaja teises saates on teemaks köögitehnika – millised lahendused on turul saada ning mida tuleb tehnika valimisel silmas pidada. Külas on Decoland OÜ omanikud Ants ja Inessa Uus.

Räägime uutest lahendustest köögis, nagu näiteks auruahjud ja sahtel-nõudepesumasin, aga ka sellest, millises majaehitamise faasis on tark köögitehnika valikuga alustada ja kui kaua lahenduste leidmine tavaliselt aega võtab.

Selgitame ka välja, mis võib olla ühe kvaliteetse köögikomplekti koguhind.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: