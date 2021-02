SEB: üle tähtaja läinud ärilaenude osakaal on 20 aasta madalaim

SEB laenuportfelli kvaliteet oli 2020. aasta lõpus parem kui aasta alguses ning kriisi pole kusagil näha, märkis SEB panga ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov hommikuprogrammis.

"Kui see on see kriis, siis selles kriisis tahaks elada," parafraseeris Sokolov endist peaministrit Andrus Ansipit.